Kata scomparsa a Firenze | il VIDEO della bambina di 5 anni mentre esce e rientra dal cortile dell' hotel occupato

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Gli investigatori sono venuti in possesso di undi, la bimbae probabilmente rapita. All'interno del filmatolascia il gruppo di bambini, cui all'interno c'era anche il fratellino per dirigersi in solitaria verso la porta dellaterale. All'inizio si vede l

La pista privilegiata dagli inquirenti per ladella bambina di 5 anni di cui non si hanno più notizie da sabato 10 giugno è quella del ... occupato da varie famiglie tra cui quella di. Lo ...Il circuito di telecamere di videosorveglianza intorno all' ex hotel Astor a Firenze ha ripreso in un filmato la piccola, 5 anni,da sabato scorso, mentre lascia il gruppo di bambini con fratellino e si dirige, da sola , verso la porta del cortile laterale , per poi rientrare nello stesso cortile. Le ...sarebbe stata portata via da un uomo. A dirlo è una bambina di 3 anni ed anche le immagini ... La piccola di origini peruviane, ha 5 anni e da ormai diversi giorni èdall'ex hotel Astor in ...

Bambina scomparsa a Firenze, scarcerato il padre della piccola Kata LA NAZIONE

Scarcerato il padre della bambina. Continuano le indagini: la piccola è scomparsa da quattro giorni Proseguono senza sosta le indagini per la scomparsa della piccola Kata, 5 anni, di cui non si hanno ...Un gruppo di persone esce dal cancello. Tra loro, la più piccola, ha la maglietta rosa, i pantaloni lunghi, i capelli neri raccolti in due codini. E' Kataleya Alvarez, la bimba peruviana di 5 anni, po ...