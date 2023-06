Kata | pm hanno sentito il fratellino Scatta maxi perquisizione | ma senza esito

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Si prova ad accelerare nelle ricerche per trovare, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze da sabato. Ieri èta unain un condominio, dopo che i Pmildi 8 anni e lo zio della bimba. Intanto, come scrive anche Il Messaggero, un testimone è sicuro: “Ho visto un uomo portare viae dirigersi nel palazzo accanto”. Proprio da questo dettaglio sarebbe partita la, nel pomeriggio del 13 giugno, nello stabile al civico 34 di via Boccherini, adiacente all’ex hotel Astor dove il 10 giugno è scomparsaleya. I carabinieri con i vigili del fuoco si sono fatti aprire tutti gli appartamenti, ispezionando anche cantine e garage. Ma nulla: ...

Durante le perquisizioni i militaricercato in particolare "la maglietta con Minnie e il cappellino di". La segnalazione da Bologna è stata nel frattempo verificata: la bambina purtroppo ...Anche iericercatodietro pareti di cartongesso, ispezionando pozzi e tombini, sopratuttobussato porta a porta perquisendo tutti gli appartamenti. IL FRATELLINO 'Sono entrati anche ...Iericercatodietro pareti di cartongesso, ispezionando pozzi e tombini, sopratuttobussato porta a porta perquisendo tutti gli appartamenti. Dove i proprietari erano assenti...

La piccola Kata scomparsa a Firenze, le ispezioni hanno avuto esito ... Fanpage.it

l'occupazione abusiva da cui sabato scorso è scomparsa la piccola Kata, 5 anni. Chiede l'anonimato per ragioni di sicurezza. Ha già parlato coi carabinieri, anche lunedì, gli hanno chiesto e richiesto ...Ci sarebbe un supertestimone: avrebbe visto un uomo prendere per mano e portare via Kata mentre giocava nel cortile ingombro di rifiuti dell'ex hotel Astor a Firenze. "L'ho vista trascinare via verso ...