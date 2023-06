Kata | il video choc prima della sparizione | Firenze trema | dov' era e con chi | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La piccolasarebbe uscita dall'ex hotel Astor, dove vive con la madre, in compagnia di due adulti. Unripreso dalle telecamere a circuito chiuso nei pressi dell'immobile occupato a, in zona Novoli, ha ripreso la bimba di 5 anni di origini peruviane scomparsa da sabato pomeriggio all'esterno dell'edificio, mentre cammina insieme ad altri tre bambini, due ragazzini e, come detto, due uomini adulti. Il proseguimento del filmato, parte del quale era già stato diffuso, getta dunque una nuova luce su questo mistero. Le indagini proseguono senza sosta e al momento si concentrano su un racket degli alloggi nelle strutture occupate abusivamente. Gli inquirenti continuano a percorrere a 360 gradi ogni pista per arrivare a chi avrebbe rapito la bambina di 5 anni, ma sembrano concentrarsi in queste ore sulla guerra ...