Karlo | l’ultimo l’ultimo esemplare di lince liberato nelle Alpi Giulie

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La fauna italiana ‘esulta’. Nella Foresta di Tarvisio (in Friuli Venezia Giulia) è stato completato il rilascio di un’ultima(Lynx lynx), ed è stato così portato a termine il programma di rafforzamento della popolazione italiana del felino, che prevedeva la traslocazione – in primavera – di 5 esemplari. Si tratta del mammifero più raro del panorama faunistico nazionale, che rischia di scomparire dal nostro Paese e questo evento celebra con un’azione concreta la Giornata Internazionale dedicata a questo animale. dell’11 giugno. Il rilascio di undinella Foresta di Tarvisio (WWF)Il progetto per contrastare l’impoverimento genetico Il rilascio è stato organizzato dal team del progetto ULyCA (Urgent Lynx Conservation Action) che da marzo scorso, a completamento di un lavoro iniziato più di due anni fa, ha già ...