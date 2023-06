Juventus | il rettore dell’Università di Perugia sul test di Suarez | “Mai notato irregolarità”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) IldiMaurizio Oliviero oggi haimoniato il caso della prova di lingua diper il conseguimento della cittadinanza italiana per approdare allanel 2020. Oliviero sostiene di non aver avuto “mai avuto l’impressione che si stessero facendo forzature o” sull’esame dell’uruguaiano. “Né lané l’università per gli stranieri mi hanno prospettato vantaggi o tornaconti per l’esame di italiano di”, continua il.Il processo si sta svolgendo nei confronti dell’allora rettriceper Stranieri di, l’ex digenerale e l’ex responsabile del centro di valutazione. Il ...

Ildell'ateneo umbro è stato chiamato a deporre perché ritenuto il tramite tra la, il club in cui l'attaccante sarebbe dovuto andare, e l'Università per Stranieri di Perugia, la ...... e l'ex responsabile del centro di valutazione e certificazioni linguistiche dell'Ateneo, Stefania Spina Ildell'Unipg, secondo quanto ricostruito, era stato il tramite tra la, a cui ...... dal Napoli alla. Tra i primi a varcare i cancelli della villa l'azzurra Licia Ronzulli , ... Ma a far lievitare la polemica ci pensa anche Tomaso Montanari ,dell'università per ...

Caso Suarez, il rettore dell'università di Perugia: "Nessuna anomalia per l'esame" La Gazzetta dello Sport

La testimonianza al processo sul test farsa: "Contattato da Cherubini perché ci conosciamo, gli dissi che noi non ci occupiamo di queste procedure, ma mi sarei informato" ...Sentito come testimone ha ricostruito il suo ruolo di tramite tra il club juventino e l'Università per Stranieri ...