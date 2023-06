Juve | servono 100 milioni | ma Allegri trattiene Rabiot e Milik

(Di mercoledì 14 giugno 2023) TORINO - " Vendesi ". Il cartello è affisso ben visibile ai cancelli della Continassa, d'altra parte la priorità della, in questa estate ancora piena di incertezze, riguarda le cessioni . Fare ...

TORINO - " Vendesi ". Il cartello è affisso ben visibile ai cancelli della Continassa, d'altra parte la priorità della, in questa estate ancora piena di incertezze, riguarda le cessioni . Fare cassa, insomma, e prima di concentrarsi sui rinforzi bisogna risanare i conti. " Il quadro economico - finanziario della ...Laè la squadra più amata ma anche più odiata : in tutti i campi quando arrivavamo giocano con i coltelli tra i denti. Quando ne sono entrato a far parte ho percepito di appartenere a qualcosa ......alla difesa'Oggi le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò che è tornato sul caso: '...predisponendo un documento su cui cercheremo di accelerare il più possibile alcuni tempi che...

Antonello Cuccureddu, ex difensore della Juventus, ha detto la sua sulla stagione dei bianconeri, parlando anche di Chiesa.Secondo l'ex calciatore Tacchinardi, la Juventus dovrebbe aggiungere in società personaggi del calibro di Del Piero e Giuntoli ...