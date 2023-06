Juve | Milik | «Spero di restare | su Allegri…»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Le parole di Arek, attaccante del Marsiglia, sul possibile trasferimento a titolo definitivo allantus Arekha parlato dellantus in conferenza stampa dal ritiro della Polonia. Il calciatore è in bilico tra il riscatto a titolo definitivo dei bianconeri al ritorno in Marsiglia. LE PAROLE – «ntus e Marsiglia ne stanno parlando,che possano trovare un accordo. Sarei felice diallantus, lì sto bene e l’allenatore mi vuole.che i due club trovino un’intesa presto». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24

Il polacco aggiunge: " Non è stata una stagione facile per la, soprattutto considerando la penalizzazione".vuole la Juventus Il passato è ormai alle spalle e perè tempo di ...Commenta per primo Arkdiusz, attaccante della Juventus , ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Polonia in ... I PROCESSI - 'Non è stata una stagione facile per la, soprattutto ...SI RIPARTE - Peròvuole lae Allegri vuole. Quindi si riparte. Con il Marsiglia che preso atto della situazione ha di nuovo aperto le porte a una nuova trattativa . Pur provando a ...

Arkadiusz Milik parla del suo futuro: dal ritiro della nazionale polacca, l'attaccante che in questa stagione è stato in prestito alla Juventus e che negli scorsi giorni era stato ...Arkadiusz Milik, in conferenza stampa, ha confermato di voler restare alla Juventus anche in futuro. Un brutto colpo per il calciomercato Lazio e per Sarri che lo voleva come vice Immobile. LE PAROLE ...