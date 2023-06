(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dopo la partenza di Karim Benzema in direzione Arabia Saudita, ilè alla ricerca di un nuovo attaccante per rimpiazzare il francese. Tra i nomi dei possibili sostituti era circolato anche ...

Dopo la partenza di Karim Benzema in direzione Arabia Saudita, ilMadrid è alla ricerca di un nuovo attaccante per rimpiazzare il francese. Tra i nomi dei possibili sostituti era circolato anche quello di Dusan Vlahovic della Juventus ...Dieci scudetti di fila. Meglio della, anzi visti anche i loro successi in campo internazionale sono considerati ilMadrid delle bocce . Oggi la BRB Ivrea è stata ricevuta e premiata al grattacielo della Regione per festeggiare ...... la destinazione più probabile appare quella italiana: detto die Nazionale, infatti, le altre ... Le ipotesi estere non scaldano più di tanto i bookmaker: a 15.00 ci sonoMadrid e Psg, a 25.00 ...

"Juve, il Real Madrid scarica Vlahovic: non merita questa maglia" Corriere dello Sport

È stata la giornata del funerale e gli ultimi addii a Silvio Berlusconi, ma anche quella dell’ ufficialità di Bellingham al Real Madrid e del nuovo pallone della Serie A 2023/24. In tutto questo, non ...Dopo la partenza di Karim Benzema in direzione Arabia Saudita, il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo attaccante per rimpiazzare il francese. Tra i nomi dei possibili sostituti era circolato anche ...