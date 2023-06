Jungle Dress | la storia dell’abito che ha “inventato” Google Images

Leggi su lifeandpeople

L'enorme dirompenza della moda si palesa anche nei casi più curiosi. Molti infatti non sanno che, all'origine di uno dei motori di ricerca più utilizzati del mondo, ovvero la sezione "Immagini" di, c'è un vestito Versace indossato da Jennifer Lopez nel 2000; stiamo parlando dell'ormai celeberrimo, sfoggiato dalla popstar in occasione dei Grammy Awards e utilizzato, anche da altre celebrity. Una rivoluzione digitale partita dal glamour All'inizio del nuovo millennio il colosso del web che oggi accoglie al suo interno più di 135.000 dipendenti, offriva semplicemente un servizio di testi. Ma quando Jennifer Lopez si presentò alla rassegna musicale più importante dell'anno con l'abito firmato Versace contraddistinto da una struttura a maniche lunghe in chiffon di seta e decorata con fantasie ...