Judo | Grand Slam Astana 2023 | nove azzurri in gara | presenti le medagliate mondiali Scutto e Giuffrida

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) I primi 12 mesi del periodo di qualificazione olimpica delper i Giochi di Parigi 2024 stanno per terminare e, da venerdì 16 a domenica 18 giugno,ospiterà unvalevole come ultimo evento a punteggio dimezzato per il ranking a cinque cerchi. A partire dal torneo successivo (il GS in Mongolia del 23-25 giugno) infatti comincerà il secondo anno di qualificazioni e verranno assegnati i punti al 100%. La Nazionale italiana si presenta dunque in Kazakistan con una rappresentativa non particolarmente folta ma die qualità, anche grazie alla partecipazione delleAssunta(48 kg) e Odette(52 kg). La giovane napoletana e l’affermata campionessa romana sono sicuramente tra le ...