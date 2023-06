Joker | Folie à Deux | Zazie Beetz parla della co-star Lady Gaga | Sul set è solo Stefani

(Di mercoledì 14 giugno 2023)ha detto la sua a proposito di, spiegando come la superdi fama internazionale ha interagito con lei sul set di, co-diin, ha raccontato com'è stato lavorare con lastatunitense sul set del sequel del grande successo del 2019, in cuiinterpreta Harley Quinn accanto all'iconico villain interpretato da Joaquin Phoenix. "Lei è super calorosa e gentile", ha dettoa proposito di(il cui vero nome èGermanotta), durante ...

Zazie Beetz , co - star di Lady Gaga inà Deux , ha raccontato com'è stato lavorare con la star statunitense sul set del sequel del grande successo del 2019, in cui Gaga interpreta Harley Quinn accanto all'iconico villain ...Zazie Beetz è invece attesa inà Deux , in cui ha diviso lo schermo con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, al cinema dal 4 ottobre 2024 .- Pubblicità - I fan diche stanno teorizzando sugli aspetti musicali annunciati sul film sequel2 , che si intitoleràà Deux e che vedrà protagonista nuovamente Joaquin Phoenix hanno finalmente qualche conferma, grazie alla star Zazie Beetz che intervista da Variety ha ammesso che il film sarà un ...

Joker: Folie à Deux, Zazie Beetz parla della co-star Lady Gaga: "Sul ... Movieplayer

Ecco che cosa ha detto la star di Joker Zazie Beetz, che tornerà nel sequel Joker: Folie à Deux, a proposito dell'atteso sequel con Lady Gaga.Noch ist kein genaues Datum bekannt, die Frage nach der Startwoche könnte aber sehr interessant werden. Denn mit "Joker: Folie à Deux" erscheint am 4. Oktober 2024 ein sehnlich erwarteter Blockbuster ...