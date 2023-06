Johnny Depp incassa il risarcimento da un milione di dollari dell’ex moglie Amber Heard e dona tutto in beneficenza

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dalle accuse infamanti in tribunale ai soldi in beneficienza. Il colpo di scena sui titoli di codalo riserva dopo diversi mesi dalla sentenza di assoluzione nel processo vinto contro la sua ex. È notizia delle ultime ore, infatti, che ildipagato dallacomein seguito alla diffamazione dell’attore è stato sìto dalla star hollywoodiana ma è subito finito in beneficienza. Come riporta Tmz,ha versato ildidividendolo in cinque parti da 200milaper altrettante organizzazioni. Si tratta di Make-A-Film Foundation (una fondazione che permette a bimbi ...

