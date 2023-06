Jannik Sinner avanza a ‘s-Hertogenbosch | “Sono ancora giovane | sto imparando tante cose”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Inizia nel migliore dei modi l’avventura disull’erba. Prima partita prima vittoria nel torneo di ‘s-: l’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora e 20 minuti sul kazako Alexander Bublik. Le sue parole riportato dal sito ATP a fine gara, partendo dal rivale: “Contro di lui non è mai facile giocare. Serve molto bene, può giocare ogni tipo di colpo, quindi bisognava stare molto attento”. ATP ‘s-2023:senza problemi contro Bublik, buon esordio per il numero 1 d’Italia Aggiunge: “Da parte mia penso di aver servito bene nei momenti importanti. Per me questo è un torneo speciale, perché nel 2019 ho vinto la mia prima partita sull’erba qui, e ovviamente il supporto è sempre molto bello… Significa ...