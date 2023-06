Janine Wiggert nonostante due figli ha un fisico sexy | formoso e sodo le foto lasciano a bocca aperta – FOTO

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 14 giugno 2023), l’influencer di Berlino chela gravidanza che ha dato alla luce due gemelli ha mantenuto un, originariamente una sconosciuta in Italia, è diventata più conosciuta dopo che il suo ex fidanzato l’ha lasciata per la bellissima Diletta Leotta. Ma chi èe chi sono i suoigemelli? Igemelli diMolti fan sono curiosi di conoscere i nomi deidi. I due piccoli si chiamano Aurelia e Lyan, e sono dei bellissimi gemelli.ha mantenuto l’identità del padre dei ...