Jacobs | lo sfogo sui social | ' Quante critiche Ma rinascerò ancora'

Dopo l'annuncio del forfeit per gli Europei a squadre, parla Marcelle lo fa con un lungosu Instagram. Il campione olimpico ha pubblicato un post in cui spiega il suo stato d'animo e il suo momento di forma: 'È da un po' di tempo che vorrei scrivervi

Marcell Jacobs si sfoga sui social: "Ferito dalle critiche, rinascerò ancora" Sky Sport

Il campione olimpico, dopo il forfait agli Europei a squadre, ha risposto ai giudizi negativi per i guai fisici a ripetizione: “Dovevo correre, anche se non stavo bene. Sapevo che molti non avrebbero ...Il campione azzurro si sfoga sui social e sottolinea: "Non permetterò mai a niente e nessuno di impedirmi di sognare e di lottare per raggiungere ...