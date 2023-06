(Di mercoledì 14 giugno 2023) AGI - "È da un po' di tempo che vorrei scrivervi qualcosa, ma non sono mai riuscito a trovare le parole giuste. Ora però sento forte l'esigenza di raccontarvi come mi sento, è corretto che lo sappiate". Inizia con queste parole il lungo messaggio che affida a Instagram Marcell, reduce dal settimo posto nella gra dei 100 metri maschili al Meeting di Parigi, quarta tappa della Wanda Diamond League 2023 e prima stagionale del campione olimpico. "Ho iniziato la stagione outdoor e purtroppo non è andata come volevo. Eppure, nonostante fossi fermo da quasi un mese per il mio problema fisico, nonostante sapessi di non essere in alcun modo pronto per raggiungere i risultati che tutti speravamo, ho scelto di scendere in campo lo stesso, sapendo bene che probabilmente in molti non avrebbero capito che non era il risultato di quella gara l'obiettivo che mi prefiggevo. Era ...

E immancabili sono arrivate le, gli attacchi, le prese in giro di chi non sa e nemmeno ... In un attimo tutti i risultati raggiunti sembrava non valessero piu' niente prosegueE mi ...(Photo by OZAN KOSE / AFP) Dopo l'ennesima sconfitta, e l'ennesimo forfait - questa volta l'Europeo a Squadre - , dopo leanche feroci e i sospetti, Marcellparla. Anzi scrive, su ...Poiracconta le numerosee prese in giro che si è ritrovato a leggere in questi mesi: "Voglio ricordarvi che sono un essere umano e spingo il mio corpo a dare il 110% continuamente, e ...

Jacobs: "Critiche e attacchi non mi condizioneranno" AGI - Agenzia Italia

Il campione olimpico ha pubblicato un lungo post sui social parlando del suo momento e delle critiche ricevute dopo il rientro in pista con risultati… Leggi ...Non è un bel periodo per Marcell Jacobs. Dopo la rinuncia agli Europei a squadre a causa di un infortunio e la partecipazione a rischio ai Mondiali a Budapest, il campione ha pubblicato un lungo sfogo ...