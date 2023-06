Itri Lavori di bonifica alla discarica abusiva di Calabretto | sbloccati i contributi della Regione Lazio

Guasto improvviso, interruzione idrica a Itri e parte di Fondi h24 notizie

Disagio improvviso sulla rete idrica per via di un guasto improvviso che ha interrotto il flusso in tutto il centro di Itri e a Fondi in via Monte Calvo. I lavori di ripristino dovrebbero essere ...ITRI – “La maggioranza rivendica l’esistenza di un tesoretto di un milione di euro Se fossi al suo posto non sarei così esultante. Il motivo Nella gestione della cosa pubblica l’avanzo di una somma ...