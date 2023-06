Italia-Spagna | le chiavi tattiche della partita | come gli azzurri possono battere le Furie Rosse

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Le fasce. Magari in un 3-5-2 con Dimarco da una parte e Di Lorenzo dall’altra sempre a riga, per allargare le magliee costringere i palleggiatori di De La Fuente – fortissimi nel controllare il gioco – a correrci dietro. Spompandosi minuto dopo minuto. Potrebbe essere questa la chiave tattica per mettere in difficoltà le. E persino batterle, perché no. Glihanno le qualità per riuscire nell’impresa. Bisogna solo crederci. Il secondo tempo con l’Inghilterra nelle qualificazioni ad Euro 2024 ha dimostrato che l’di Roberto Mancini può giocarsela con tutti. Cosìle tre finali raggiunte quest’anno dai club di Serie A nelle coppe europee. Non sono un caso. Nonesserlo. D’altronde l’Europeo 2021, vinto con ...

Questa sera partiranno ufficialmente le Finals della Nations League 2022 - 2023 che vedono protagoniste tra oggi ed il 19 giugno, Olanda e Croazia. Le prime a sfidarsi saranno queste ultime già a partire dalla serata odierna alle 20.45 allo Stadio De Kuijp di Rotterdam. Così in campo le nazionali allenate da ...FIRENZE - (dall'inviato) Otto undicesimi sicuri o quasi, tridente ancora da definire. Mancini ha provato tre o quattro soluzioni diverse in attacco, cominciando con Zaniolo, Raspadori e Chiesa. Ha ...J ordi Alba ha lasciato il Barça, ma è tornato in nazionale e contro l'sarà il capitano. Le due cose si portano dietro sentimenti contrastanti e una dichiarazione d'intenti per l'immediato futuro. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : ...

Il veterano della Spagna dopo l'addio al Barça: "Avete una nazionale fortissima, anche se sta ricostruendo. Voglio continuare ad alto livello ancora per un po'. La Serie A è migliorata tanto, ho tanti ...