Italia-Spagna | Bastoni a riposo Prove tattiche per gli azzurri

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Giorno di rifinitura per glidi Roberto Mancini alla vigilia della semifinale di Nations League contro la, in programma alle 20:45 di domani, giovedì 15 giugno ad Enschede. Esercitazioni tecnico-su palla inattiva per la nazionale, che potrebbe fare a meno di Alessandro, aper un lieve stato febbrile. Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento atletico tra palestra e campo, si è concentrata sugli schemi su calci d’angolo e punizioni, per poi disputare una partitella a ranghi misti su campo ridotto. Al momento i dubbi di Roberto Mancini riguardano l’attacco: ballottaggio aperto a tre per il ruolo di punta centrale fra Immobile, Raspadori e Retegui. L’attaccante laziale è favorito. Con lui dovrebbero trovare spazio Chiesa e ...