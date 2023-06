Italia | Mancini | «Siamo in una fase di rinnovamento | serve tempo»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Le parole di Roberto, Ct dell’, alla vigilia della semifinale di Nations League contro la Spagna Roberto, Ct dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «E’ la seconda volta che arriviamo allafinale di Nations League e questo è bello, soprattutto perché fatto in un gruppo difficile e con dei ragazzi giovani. Noi stiamo già rinnovando, abbiamo giocato le qualificazioni con giocatori nuovi e giocatori giovani, stiamo cambiando e arriveremo agli Europei avendo cambiato qualcosa. Vialli? Ci penso sempre… E’ come se fosse sempre qua con noi. Con la Spagna sono sempre partite abbastanza difficili, hanno giocatori con grandi qualità e ne hanno tanti, cambiano tanto ma mantengono la stessa qualità nel gioco. Finali europee?stati sfortunati con ...

L a foto profilo Whatsapp è emblematica: un bambino, sorridente, con maglia, bandiera e bandana dell'. Tre indizi che fanno una prova, chiara e ineluttabile: la sua nazione, quella che sente veramente nel suo ego, è quella italiana. D'altronde Davide Dell'Erba di tedesco ha veramente poco: nome ...La spinta del frecciarossa con una finale all'orizzonte per una stagione praticamente perfetta. Giovanni Di Lorenzo domani sera sarà uno dei perni dell'diche affronterà la Spagna nella semifinale della Nations League 2023 che si disputerà in Olanda. Sotto i riflettori dello stadio De Grolsch Veste di Enschede (fischio d'inizio ore 20:...Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il Ct Roberto, dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni nelle prossime sfide in programma nella fase finale di Nations League. Come vi abbiamo ...

Dopo la rifinitura della vigilia la Nazionale è partita da Firenze verso l'Olanda, dove sfiderà le Furie Rosse nella semifinale di Nations League ...Figlio di siciliani, l'italotedesco passato dall'Augsburg al Bayern: "Serie A e B mi cercavano ma ad un club così grande non posso dire di no. In Germania le seconde squadre aiutano, all'Augsburg devo ...