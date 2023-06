Italia | Bonucci | «Vogliamo la finale di Nations League Tornando quelli dell’Europeo…»

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Leonardo, difensore e capitano dell’, ha parlato alla vigilia della semidicon la Spagna Leonardoha così parlato a Sky Sport alla vigilia della semiditrae Spagna.– «Vincere non fa mai male, quindi il nostro obiettivo è di arrivare a giocarci ladomenica sera. Affrontiamo una grande nazione come la Spagna, però da parte nostra c’è la consapevolezza chedell’Europeo possiamo portare a casa un trofeo che è giovane ma pur sempre importante». COME STANNO GLI INTERISTI – «Come gruppo stiamo bene, è stato bello passare ...

era così. Eccelleva nel giocare la palla, ma poi si perdeva in un bicchiere d'acqua. Non ... Si guadagna così il ritorno in Europa e inprecisamente dove sbarca al Milan per 10 milioni di ...Subito dopo l'arrivo, il commissario tecnico e il capitano Leonardoterranno la classica conferenza stampa della vigilia. Oggi, prima di cominciare l'ultima seduta in, Mancini ha ...: in difesa e a centrocampo i punti fermi. Se l'attacco è tutto da decifrare, negli altri ... In difesa ancora spazio a Leonardoche dovrebbe fare coppia con Acerbi (Bastoni ha avuto ...

Italia, Bonucci: "Vogliamo la Nations League e far divertire il Paese. Siamo un grande gruppo" TUTTO mercato WEB

"Giochiamo contro una grande squadra, ma mettendo in campo quanto visto all'Europeo possiamo portare a casa un trofeo giovane ma pur sempre importante". (ANSA) ...Leonardo Bonucci difensore dell'Italia e della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Tanti i temi trattati che vanno dalla nazionale al ...