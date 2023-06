Istruttoria Antitrust su pandori Balocco “griffati” Chiara Ferragni per beneficienza | “Presunta pratica scorretta”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’nei confronti dellaIndustria Dolciaria percommercialein relazione all’iniziativa commerciale “insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino” promossa tra novembre e dicembre 2022. “Consumatori indotti a pensare di contribuire a una donazione verso un ospedale, acquistando un pandoro dellagriffato. Mentre l’ammontare dell’assegno che sarebbe andato al nosocomio era già stabilito dalla società, indipendentemente dall’andamento delle vendite e dunque dall’impegno dei consumatori”: questa la motivazione. In quel periodo – spiega in una nota ...

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'nei confronti della Balocco Industria Dolciaria per presunta pratica commerciale ... Secondo l', il modo in cui ...L' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'nei confronti della Balocco S.p. A. Industria Dolciaria per presunta pratica commerciale ...del Nucleo Speciale...E invece l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un'nei ... Stando a quanto ricostruito preliminarmente dall', i consumatori - ai quali veniva ...

Istruttoria Antitrust su pandori Balocco di Chiara Ferragni Agenzia ANSA

Istruttoria antitrust nei confronti di Balocco per pratica commerciale scorretta riguardo ai pandori venduti griffati Chiara Ferragni ...Secondo l'Antitrust, "sia nei comunicati stampa sia sulle confezioni del pandoro - si legge in una nota - il modo in cui veniva presentata l'iniziativa poteva indurre in errore i consumatori facendo ...