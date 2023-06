Istituto Internazionale Kinesiologia PHYSIS | “A Bergamo il webinar in Applied ed K-Physis unisce Russia e Ucraina”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Percorsi di formazione completi per conseguire il titolo di Professionista in, il benessere olistico dell’individuo oltre i conflitti e le ideologie, 14 giugno 2023. L’didiè un progetto che nasce dagli oltre trent’anni di esperienza di Marco Rado e sua moglie Monica Angelillo, Professionisti in, con lo scopo di promuovere e divulgare questa disciplina formando figure professionali attraverso due metodi:Physiology, il ramo dellacreato da Richard Utt, e K-, il metodo sviluppato da Marco Rado. Da anni Rado e Angelillo sono apprezzati relatori di corsi di ...

Lo scorso anno abbiamo dedicato la Giornataproprio al tema della partecipazione : ... Credo che l'della giustizia riparativa, laddove sia possibile praticarla, sia la risposta ......Ossola dell'Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon ha organizzato un duplice evento commemorativo. Venerd 30 giugno 2023, alle ore 21, presso il Centro...I detriti dei missili hanno anche danneggiato un centro commerciale, unscolastico, un ... 2023 - 06 - 14 08:46:17 Piano dell'Agenziaper l'energia atomica (Aiea) per garantire ...

Istituto Internazionale Kinesiologia PHYSIS, Bergamo: “Webinar in ... Corriere dell'Economia

Percorsi di formazione completi per conseguire il titolo di Professionista in Kinesiologia, il benessere olistico dell'individuo oltre i conflitti e ...Genova – Una gara contro il tempo per ripulire il mondo dalla plastica e dai rifiuti a cui possiamo e dobbiamo partecipare tutti, per dare un futuro al pianeta e all’umanità. Parte da Genova, in occas ...