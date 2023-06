Istat | settore agricolo in calo per valore aggiunto | produzione ed occupazione

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In controtendenza rispetto al resto dell'economia nazionale, nel 2022 ildelagricoltura, silvicoltura e pesca è calato, in termini reali, dell'1,8%; in flessione anche volume ...

In forte rialzo i prezzi di vendita dei prodotti agricoli (+17,7%) e incremento ancora più consistente dei prezzi dei beni e servizi impiegati dal(+25,3%). Produzione e valore aggiunto in ...... come certifica anche l', che registra nel 2022 un calo del valore aggiunto dell'1,8% e una flessione della produzione dell'1,5% nel". Clima, fisco e burocrazia La Confederazione non ...Secondo dati, nel 2020 il 68,9% delle imprese attive in Italia con almeno 10 addetti ha ... Azienda tecnologica focalizzata suldell'education supportata da Cassa Depositi e Prestiti ...

L'andamento dell'economia agricola - Anno 2022 Istat

Crescono, e in maniera importante, gli occupati in Italia: ecco tutti i numeri dell'Istat che testimoniano la ripresa lavorativa del nostro Paese ...La produzione in volumi è diminuita dell'1,5%, in calo l'occupazione, ma aumentano gli investimenti secondo Istat. A congiurare per un'annata negativa la siccità che ha ridotto l'output e gli aumenti ...