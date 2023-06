Isola | Pamela Camassa e la lite con Helena Prestes | «Hai detto che la suora è morta»

(Di mercoledì 14 giugno 2023)ha litigato duramente con, che sembra essersi staccata da tutto il resto del gruppo dei naufraghi de L’dei Famosi. La compagna di Filippo Bisciglia ha rivolto pesanti accuse verso la modella brasiliana, sostenendo di averla sentita sparlare di Cristina Scuccia chiamandola ‘senza umanità’. Lo sfogo «Tu stai provocando tutti. Per far sbroccare Cristina ce ne vuole e tu ci sei riuscita. Hai‘la’ tu sparli sempre e ti spacci per educata. Esatto, haisenza umanità’. Ma ti rendi conto di quello che hai? Guarda che è offensivo», ha affermato la ...

...Camassa. Silvio Berlusconi: come ha cambiato la tivù (e non solo) in Italia " Lui fece anche il Milan Rugby ", ha ricordato Andrea Lo Cicero. Helena Prestes, che durante una diretta dell'...L'dei Famosi, la naufraga senza freni: 'Ci sta provocando'Camassa è però un vero e proprio fiume in piena e parlando a tu per tu con gli altri naufraghi del reality show vip di Ilary ...... sondaggi sul vincitore di questa edizione de L'dei Famosi. Al momento la favorita è Helena Prestes ma dietro di lei incalzano altre due papabili vincitrici: Nathaly Caldonazzo e...

I naufraghi dell'Isola contro Helena Prestes, Pamela Camassa: Dice ... Fanpage.it

Cristina Scuccia parteciperebbe al Gf Vip 8 La naufraga dell'Isola dei Famosi rivela quali sono i suoi progetti futuri.Il video della reazione dei naufraghi de L'Isola dei Famosi 2023 alla notizia della morte di Berlusconi. Ecco il video integrale.