«Isola dei famosi» | salta la semifinale | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 14 giugno 2023)deilasta– Lade L’deisarebbe dovuta andare in onda lunedì 12 giugno 2023. Ora però l’appuntamento èto e tanti si chiedono quando verrà trasmessa la penultima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ma per quale motivo non è andata in onda quest’ultima? Daè derivata tale decisione? In questi giorni non sta andando in onda neanche il daytime del programma. Le ultime immagini trasmesse raccontano della lite tra Helena Prestes e il resto del gruppo. Facciamo il punto della situazione… (continua dopo le foto) Leggi anche: Carla Dall’Oglio, la prima moglie di Berlusconi finalmente rompe il ...

Dopo la cancellazione della puntata di lunedì 12 giugno a causa della morte di Silvio Berlusconi , l'famosi torna in prima serata su Canale 5 con gli ultimi due appuntamenti di stagione. Mediaset ha riprogrammato la messa in onda della semifinale, che si sarebbe dovuta svolgere nel giorno ...... veteranereality, in un nuovo show Reduci da esperienze di reality show dove si sono fatte valere come concorrenti singoli (nel curriculum televisivo di entrambe c'è L'Famosi , in ...La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi è arrivata anche ai naufraghi de l'Famosi , impegnati nella competizione. Alvin , sbarcato in Honduras, ha avuto il difficile compito di riferire la notizia. Sul suo profilo Instagram si possono osservare alcuni scatti dello ...

Alvin arriva a Cayo Cochinos, per i naufraghi è una sorpresa inaspettata. Tutti notano il look più 'istituzionale e serio': indossa una camicia bianca e pantaloni lunghi beige, nonostante il gran cald ...