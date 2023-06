Isola dei Famosi | Cristina Scuccia verso il Grande Fratello Vip? La rivelazione della naufraga

Cristina Scuccia parteciperà al Grande Fratello Vip dopo l'esperienza a L'Famosi A far luce sulla situazione è stata proprio la giovane naufraga che, parlando con i suoi compagni di avventura ha rivelato se la rivedremo nel popolare reality show di Canale 5 ...Il programmaCampionati Europei Individuali di Plovdiv prevede due competizioni al giorno (con ... Sabato 17 sarà la volta delle spadiste Rossella Fiamingo, Federica, Mara Navarria e Alberta ...I media italiani e brasiliani stanno impazzendo alla notizia. Sembrerebbe proprio che l'ex naufrago dell'Famosi Simone Susinna , attualmente famoso principalmente per essere diventato il nuovo love interest nella saga cinematografica di Netflix 365 giorni , abbia trovato l'amore. Per trovarlo ...

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023. A meno di un mese dalla finale, le quote dei bookmaker sul vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 sembrano convergere tutte su… Leggi ...Isola dei Famosi ecco la data della Semifinale. La semifinale de L’Isola dei Famosi sarebbe dovuta andare in onda lo scorso lunedì. Ma a causa della morte di Silvio Berlusconi il palinsesto di ...