Isola dei Famosi 2023 | Pamela Camassa incastra Helena Prestes | “Parlava male di Nikita”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In attesa di una nuova puntata dell’dei, il gruppo continua la sua personale sfida contro. Rimasta ormai da sola, la modella brasiliana sta svolgendo l’avventura in anonimato ma, nonostante questo, le discussioni sono comunque all’ordine del giorno. L’ultima, nata ancora una volta per il cibo, ha spinto parte dei naufraghi a definirla ancora una volta la “più falsa di tutte”. E questa volta spunta anche una confessione diriguardoPelizon.deiha mentito suPelizon? Come in molti ricordano,ha letteralmente esultato di gioia quando ...

...per poi raggiungere Livorno il giorno seguente (con charity event finale) e Marina di Campo (... specialmente nei giovani", ha ricordato l'importanza fondamentaleCentri di cura "e il loro ...... presidente di Marchesi Frescobaldi, presenta la nuova annata del vino Gorgona, prodotto nell'- carcere dell'Arcipelago toscano grazie a un progetto volto al reinserimento socialedetenuti. ...... tra cui quella di via Sangallo in cui l'acqua ha raggiunto il livellomarciapiedi. La perturbazione ciclonica insiste sulle nostre zone e procede verso il sud dell'. Non si escludono ...

Cristina Scuccia pronta per il GF Vip 8 La naufraga ha svelato quali sono le sue reali intenzioni. Cristina Scuccia è ancora in gara all’Isola dei Famosi, ma a settembre… Leggi ...Sono numerosi i veicoli esentati dai provvedimenti sulla viabilità che saranno in vigore per tutta l'estate. Confermati i varchi in viale Regina Elena che erano stati contestati dai consiglieri di opp ...