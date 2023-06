Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 14 06 23

... nelle ultime ore è arrivato un tweet della giovane concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip che, come riporta, si scagliava contro quella "parte controproducente" del ...Tant'è, proprio in questi giorni la venezuelana ha rilasciato una lunga intervista a un magazine spagnolo dove ha parlato proprio della rottura con Daniele , come riportato da.it . Un'...Come riportato da, la Marzoli vorrebbe sentire una maggiore comprensione nei suoi riguardi da parte di Daniele, che inoltre sembra non dedicarle molti gesti di affetto, come, per lei, ...

Isa e Chia Cafè, l’angolo delle chiacchiere in libertà (13/06/23) Isa e Chia

Micol Incorvaia ha letteralmente sbottato sui social! Dopo la decisione di Edoardo Tavassi di disattivare il suo profilo Twitter, nelle ultime ore è arrivato un tweet della giovane concorrente della ...Gf Vip 7, lo sfogo social di Micol Incorvaia: “Faide inutili tra fandom, io mi dissocio da…”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.