Inzaghi | il piano scudetto | ok a Lukaku | Frattesi e Koulibaly

In testa solo lo scudetto, parola che nelle tre ore di incontri al decimodi viale della Liberazione è stata pronunciata più volte. La terza Inter di Simoneha mosso il primo passo ieri, con un vertice durante il quale il tecnico si è confrontato con il ...Oggi, martedì 13 giugno, è in programma un vertice in casa Inter dove tra i temi verrà toccato anche il rinnovo di Simone. E non è scontato che i tempi per una nuova firma siano così rapidi, riporta in un articolo il Corriere dello Sport . Ma tutto lascia credere che si vada verso un prolungamento per un'...... Leonardo, Massimiliano Allegri, Seedorf e) e i calciatori che andavano e venivano, del ...e allenatore poi almeno altre tre personalità hanno rappresentato figure professionali di primo, ...

ESCLUSIVA SI Palmeri: "Summit tra l'Inter e Inzaghi, ecco cos'è ... Sportitalia

Ieri il summit tra l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, il presidente Zhang e la dirigenza: tutti i temi trattati ...Il tecnico incontra Zhang e i dirigenti: il club deve autofinanziarsi ma Simone punta alla conferma del centravanti e vuole il centrale dei Blues ...