Investito e accoltellato nel campo rom di Giugliano | 22enne in cella

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno arrestato su ordine del Gip di Napoli Nord undi etnia rom per il tentato omicidio di un connazionale, avvenuto il 28 aprile scorso nelnomadi di via Carrafiello ain Campania. L’indagato è stato condotto al carcere romano di Regina Coeli. Dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord e realizzate dai carabinieri della stazione di Varcaturo, è emerso che ilavrebbe prima cercato di investire con un’auto la vittima, un uomo di etnia rom, per poi accoltellarlo all’addome. Tutto sarebbe nato da un apprezzamento fatto dalla vittima verso una donna residente nel, il cui marito ha reagito tentando di colpire l’altro rom con una bottiglia di spumante raccolta da terra; sarebbe poi scoppiata una rissa durante la ...