“Invaluable Vol 1” | l’Ep di Delilah Holliday | la tracklist

(Di mercoledì 14 giugno 2023) In arrivo il 7 luglio, ‘Vol 1.’ è il primo ep disu etichetta One Little Independent Records. Tra spazio e fantasia,raccoglie sei brani art-pop down-tempo, tra trip-hop, synth inebrianti e ritmi dancefloor. Se dal punto di vista sonoro, ‘’ è trasportante, i testi sono invece ben radicati a terra: consapevoli e concettuali, mantengono l’ascoltatore nel purgatorio dell’attesa, tra melodie ultraterrene che giocano con l’astratto e lo psichedelico. Dopo aver fondato, a 14 anni, la band Skinny Girl Diet con la sorella Ursula e la cugina Amelia, punto fermo del panorama indie-punk britannico nel 2010,è poi passata con successo al suo attuale nome da solista con la pubblicazione del singolo di debutto ‘Babylon’ nel 2018. Poco dopo sarebbe ...