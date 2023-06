Intesa Sanpaolo presenta Isybank con il ceo Messina

Arriva la nuova banca digitale Isybank dicon la presentazione ufficiale a Milano, in programma giovedì 15 giugno alle 11, presso lo spazio eventi della banca a Milano in via Melchiorre Gioia e anche in streaming sulla pagina ...Da ottobre 2018 assume l'incarico di direttore generale in IWBank Private Investments, integrata successivamente in Fideuram -Private Banking. Fabrizio Greco, responsabile della ...... oltre a Napolitano, di Carlo De Benedetti, cui faceva capo il gruppo editoriale della Repubblica e dell'Espresso, e il duo Abramo Bazoli - Corrado Passera, allora alla guida di, ...

La battaglia di Intesa Sanpaolo sui salari segna la fine dell’associazionismo bancario Il Foglio

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Il dibattito sulla necessità di aumentare gli stipendi in Italia a fronte di un'inflazione che continua a rimanere alta si arricchisce di un nuovo punto di vista "di peso", quello del ceo di Intesa Sa ...