Inter | tutto pronto per la firma di Calhanoglu | incontro a breve ? SM

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’procederà nelle prossime settimane per priorità e una di queste è certamente quella di rinnovare il contratto di Hakan. SportMediaset parla perciò dell’che si terrà tra giocatore, entourage e società. RINNOVO DI CONTRATTO ? L’, se da un lato Marcelo Brozovic può non essere più incedibile (vedi QUI), dall’altro considera Hakanun perno intoccabile del proprio centrocampo. È perciò previsto, nei piani del club, di rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza al 30 giugno del 2024. Secondo SportMediaset manca davvero poco affinché ciò accada. L’sarà certamente una priorità delle prossime settimane.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...