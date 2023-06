Inter | terminata un’ottima stagione cosa ci aspetta nei prossimi mesi?

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’prova a dimenticare la sconfitta di Istanbul rituffandosi sulla programmazione in vista della prossima. La squadra di Inzaghi è chiamata a uno step di crescita più in Serie A che in Champions League, senza dimenticare – intanto – il calciomercato e i vari impegni estiviPOSITIVA – Nonostante alcuni detrattori di Simone Inzaghi avessero gridato al suo esonero non più di qualche settimana fa, il tecnico piacentino è riuscito a portare la squadra a un passo dal sogno contro qualsiasi pronostico. Con la Finale di Champions League persa, in verità senza demerito, contro un Manchester City stellare, l’è riuscita a fare anche meglio dellaprecedente. Vediamo i numeri. In due anni il tecnico ex Lazio ha portato nella bacheca nerazzurra due Coppe Italia (8° e 9° titolo) ...