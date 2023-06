Inter | portieri in ballo | occhi su Mamardashvili del Valencia

(Di mercoledì 14 giugno 2023) MILANO " Il nome nuovo per la porta nerazzurra, in caso di addio di Onana, è Georgi. Compirà 23 anni il prossimo 29 settembre ed è georgiano e quindi extracomunitario . Ma il suo status ...

MILANO " Il nome nuovo per la porta nerazzurra, in caso di addio di Onana, è Georgi Mamardashvili . Compirà 23 anni il prossimo 29 settembre ed è georgiano e quindi extracomunitario . Ma il suo status ...E poi per l'impostazione dal basso, nessuno, o pochi, in Europa, può contare sucon piedi ... se accostato ai calciatori dell', il termine 'incedibile' Zhang vuole mantenere competitiva ...... nonostante una finale di Champions decisamente anonima (forse più per meriti dell'), è stato ... seguiti daia quota 68 (e caratterizzati dall'età media più alta pari ad oltre 26 anni, ...

Tifosi infuriati con l’Inter per la cessione: “Non si tocca!” CalcioMercato.it

anzi da trattenere per costruire su di loro l'Inter che verrà. Molto più probabili al momento sarebbero le cessioni di Onana e Dumfries, entrambi nel mirino del Chelsea. Il portiere è arrivato a ...Il portiere camerunese è l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter in questo calciomercato estivo. Ecco le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra Il mercato estivo dell’Inter sarà… Leggi ...