Inter | Gagliardini saluta | “Ho avverato il mio sogno”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Si concluderà con ogni probabilità, dato il mancato prolungamento di contratto, l’avventura di Robertocon la maglia dell’. Il giocatore ex Atalanta vedrà terminare il suo percorso in maglia nerazzurra il 30 giugno 2023 dopodiché il centrocampista dovrà trovare una nuova squadra dove potrà arrivare a parametro 0. Robertoè arrivato all’l’11 gennaio del 2017 e dopo un primo periodo molto positivo sono iniziate le difficoltà che hanno portato il classe 1994 a trovare sempre meno spazio con la maglia nerazzurra. Nel corso degli ultimi si è parecchio incrinato anche il rapporto tra giocatore e tifoseria che potrebbe aver influito sul mancato rinnovo del contratto. Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalantaha parlato all’Eco di Bergamo della sua ...

1 Robertochiude la sua avventura all'e si racconta in un'intervista a L'Eco di Bergamo , in cui ripercorre anche il trascorso all' Atalanta : 'Per me è stato un periodo straordinario. Gian ...Lì dove i due futuri sposi sono cresciuti e doveè esploso prima di trasferirsi all'. IL COMMENTO - Il co - fondatore degli Insuperabili Davide Leonardi ha commentato così la bella ...L'assist più bello di Roberto. Il centrocampista bergamasco, che il 30 giugno sarà svincolato dall', domani si sposa con Nicole Ciocca e ha scelto di donare tutti i regali ricevuti a favore di Insuperabili con l'...

