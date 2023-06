Inter | Correa verso altre mete | due nomi come sostituti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) E’ ormai certa la partenza del Tucudall’, dopo due stagioni non ottimali. L’argentino però è ancora alla ricerca di una sistemazione, spunta l’ipotesi Turchia, che però l’attaccante eviterebbe perpiù ambiziose. La società nerazzurra nel frattempo lavora per il suo sostituito e si sta focalizzando su due: Dodi Lukebakio dell’Herta Berlino e Folarin Balogun, giocatore di proprietà dell’Arsenal, quest’anno in prestito al Reims. Due profili diversi, per carta d’identità e richieste ecoche. Lukebakio sarebbe la soluzione più semplice poiché l’Herta è retrocesso. Il classe ’97 ha segnato 11 reti in 31 partite, di cui però solamente quattro nelle ultime 19. La richiesta del club tedesco è intorno ai 10 milioni di euro, mentre il valore di Balogun, classe 2001, è circa quattro ...

Correa, offerte dalla Turchia. L’Inter lavora su due nomi per il sostituito La Gazzetta dello Sport

