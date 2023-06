(Di mercoledì 14 giugno 2023) Lui, prima di tutto. Perché sesi sono parlate lo scorso anno e devono parlarsi di nuovo in questa stagione è proprio per il prestito del centravanti belga. Dodici mesi fa ha ...

Lui, prima di tutto. Perché sesi sono parlate lo scorso anno e devono parlarsi di nuovo in questa stagione è proprio per il prestito del centravanti belga. Dodici mesi fa ha manipolato una trattativa che aveva dell'...Vuole l'e aspetta le mosse nerazzurre. Con ilil tavolo è aperto e tiene dentro almeno 8 nomi: oltre a Lukaku, ecco Onana, Dumfries, Koulibaly, Azpilicueta, Chalobah, Loftus Cheek e ...Proprio per questo motivo, ilha spostato la sua attenzione su Onana , portiere che l'è pronto a cedere per non meno di 58 milioni di euro. Per quanto riguarda Maignan , sottolinea ...

Inter-Chelsea, il grande intreccio: sei calciatori sul tavolo della trattativa La Gazzetta dello Sport

Il tecnico incontra Zhang e i dirigenti: il club deve autofinanziarsi ma Simone punta alla conferma del centravanti e vuole il centrale dei Blues ...In particolar modo gradirebbe restare nella Milano nerazzurra. Per far sì che questo avvenga serve un accordo tra Inter e Chelsea, visto che i londinesi hanno ancora in mano il cartellino. Il ...