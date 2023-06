Intelligenza artificiale | via libera dal Parlamento Ue al regolamento

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tra le norme, quella contro il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici e la polizia predittiva IlEuropeo ha approvato a Strasburgo all’AiAct, il nuovosullache includono, tra le altre cose, norme chiare contro il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici e la polizia predittiva. I sì sono stati 499, 28 i no e 93 gli astenuti. Oggi stesso partiranno i negoziati con il Consiglio e i colloqui con i singoli governi dell’Unione Europea per la stesura del testo definitivo. Le regole, spiega ilEuropeo, seguono un approccio basato sul rischio e stabiliscono obblighi per i fornitori e coloro che implementano sistemi di Ia, graduati a seconda del livello di rischio che l’Ia può generare. I sistemi di...

