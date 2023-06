Intelligenza artificiale | ok Eurocamera al regolamento | vietato il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Leggi Anche Parlamento Ue, primo via libera alle regole per l'NoL'Europarlamento sancisce il divieto totale di utilizzo di tecnologie di ...

... l'ha ridisegnato in versione anime le creature nate dalla penna di George R. R. Martin, da Jon Snow a Daenerys Targaryen , fino a Cersei Lannister e ad Arya Stark , tutti ...Alcuni commenti ai campionati europei di atletica leggera che si terranno a fine mese saranno generati dall'. La ha annunciato l'Unione europea di radiodiffusione (Ebu). L'IA utilizzerà la voce clonata della commentatrice britannica ed ex atleta Hannah French per trasformare un blog ...Leggi Anche Parlamento Ue, primo via libera alle regole per l'No riconoscimento facciale L'Europarlamento sancisce il divieto totale di utilizzo di tecnologie di riconoscimento biometrico ain tempo reale nei ...

L’Eurocamera ha approvato la sua posizione negoziale sul regolamento sull’intelligenza artificiale con 499 voti a favore su 620 votanti, 28 i voti contrari e 93 gli astenuti. Questo determinerà la ...I mercati, senza clamore, hanno però continuato a salire lo stesso, trainati dal fascino irresistibile della tecnologia, dell’intelligenza artificiale e, in Europa, di tutti i settori legati alle ...