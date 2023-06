Intelligenza artificiale | l' Unione europea è sempre più vicina a una legge

Vari gli argomenti gettonati: si va da D'Annunzio a Pirandello, da Re Carlo III all'fino alla guerra in Ucraina. Sette le tracce previste e per indovinare l'argomento si ..., digitalizzazione e robotica stanno cambiando profondamente le modalità e gli stili di lavoro, ma anche i profili e le specializzazioni professionali, ponendo sfide del tutto ...Ancora, De Martino, sollecitato sul passo veloce delle nuove tecnologie nella società, ammette: " sono terrificato , fanno parte del progresso, ma di cosa si nutre l'Dicono ...

I deputati vogliono vietare il riconoscimento facciale in tempo reale in tutti i casi, e consentire solo quello retroattivo dopo l'ok di un giudice. Gli Stati vogliono invece più libertà di manovra pe ...Vari gli argomenti gettonati: si va da D'Annunzio a Pirandello, da Re Carlo III all'Intelligenza artificiale fino alla guerra in Ucraina. Sette le tracce previste e per indovinare l'argomento si ...