Intelligenza artificiale | il Parlamento Europeo approva l' AI Act | stop al riconoscimento facciale in diretta

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ilhato una nuova regolamentazione per l'utilizzo dell', che è destinata a avere un profondo impatto sui settori commerciali e industriali di tutta l'Unione Europea. In particolare, la regolamentazione prevede nuove norme per il controllo del flusso

Ue, approvato il nuovo regolamento sull'. Via libera all'AiAct Il Parlamento Europeo ha approvato a Strasburgo all'AiAct , il nuovo regolamento sullache includono, tra le altre cose, norme ...Vari gli argomenti gettonati: si va da D'Annunzio a Pirandello, da Re Carlo III all'fino alla guerra in Ucraina. Sette le tracce previste e per indovinare l'argomento si ...... coinvolgendo l'azienda di telecomunicazioni della Repubblica Popolare Cinese in diversi progetti che vanno dall'al 6G e al cloud computing . Il Ft ha rivelato che Huawei ...

Il Parlamento europeo ha approvato le modifiche alla bozza sulle norme per regolare l’intelligenza artificiale proposte dalla Commissione europea. Il regolamento è stato approvato 499 voti a favore, 2 ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...