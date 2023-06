Ineos Grenadier | primo contatto col 4x4 più puro che ci sia

Il telaio a longheroni, colonna portante della nuova, ha dimostrato di avere eccellenti doti nel fuoristrada, anche in quello più estremo. Il robusto SUV è disponibile con ...... CEO di The HALO Trust - È molto importante per noi far parte dello sviluppo deldal 2020 e mettere alla prova il veicolo nei territori in cui operiamo. Siamo grati aAutomotive per ...Donazione di 150 euro per ogni personalizzazione Il telaio a longheroni che caratterizza il 4 4è disponibile con verniciatura a polvere nelle tonalità Rhino Grey e HALO Red , oltre ...

Ineos Grenadier: personalizzazioni e beneficenza Adnkronos

Per ogni personalizzazione di colore sul Grenadier, INEOS donerà una quota in difesa dei rinoceronti e alla HALO Trust. INEOS donerà, per ogni cliente che sceglierà una delle due finiture opzionali ...La società effettuerà una donazione benefica per ogni cliente che sceglierà una delle due finiture opzionali per il telaio del suo 4x4 ...