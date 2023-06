Incidente Roma | scontro tra Smart e Lamborghini | muore bimbo di 5 anni

(Di mercoledì 14 giugno 2023) E' successo tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto in zona Casalpalocco. Ferite la sorella di 4e la madre Gravestradale tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto in zona Casalpalocco, a. Un bambino di 5è morto nellotra laForfour sulla quale viaggiava e una. Il piccolo è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia dove poi è deceduto. Ferite, a quanto si apprende, la sorella di 4e la madre, trasportate in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia locale diCapitale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Leggi anche, scontro tra due auto a Marino: morta 17enne, tir contromano a Grottaferrata: 6 feriti, 2 sono graviUn bambino di 5 anni è morto, oggi pomeriggio, a causa delle ferite riportate in unstradale avvenuto in via Aristonico di Alessandria a Casal Palocco a. Grave la sorellina di tre anni. Bimbo di 3 anni morto dopo una caduta in piscina a Verona. I genitori si erano ...A Casal Palocco, quartiere a sud ovest di, due auto sono rimaste coinvolte in unmortale, in cui a perdere la vita è stato un bambino di 5 anni. Trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi, il piccolo è morto poco dopo l'arrivo ...

Incidente a Roma, morto un bambino di 5 anni: lo schianto choc tra una Smart e un Suv. Gravi la madre e la sor leggo.it

Lo schianto nel tardo pomeriggio all’altezza di Bagno di Romagna: un camion ha urtato un veicolo della polizia stradale, il quale ha colpito l’agente che era a piedi all’esterno dell’auto ...(Adnkronos) - Grave incidente stradale tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto in zona Casalpalocco, a Roma. Un bambino di 5 anni è morto nello scontro tra la Smart Forfour sulla quale vi ...