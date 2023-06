Incidente a Roma | la challenge YouTube che ha portato allo schianto choc

Drammaticooggi aintorno alle 15.45: due auto, una delle quali un suv Lamborghini si sono scontrate frontalmente tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara, tra Acilia e Casalpalocco. ...Gravi la madre e la sorella della vittima Nell'anche la madre, 29 anni, e la figlia di tre anni sono rimaste ferite. Le due sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. ...Un bambino di cinque anni ha perso la vita in un gravestradale tra via di Macchia Saponara e via Archelao di Mileto in zona Casalpalocco a. Il piccolo è morto nello scontro tra la Smart Forfour sulla quale viaggiava insieme alla madre e ...

