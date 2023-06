(Di mercoledì 14 giugno 2023) Continua la ripresa del lavoro condiin piu' nel primo trimestre del 2023 rispetto all'precedente e 104 mila in piu' rispetto alla fine del 2022. E' l'ottavo trimestre ...

Lo scorsoil Sassuolo riuscì a trattenere il centrocampista ma, difficilmente, nel corso di ... Frattesi è il prototipo di giocatore che manca a Mourinho inal campo: riportarlo a Trigoria, ...Continua la ripresa del lavoro conmilione di occupati in piu' nel primo trimestre del 2023 rispetto all'precedente e 104 mila in piu' rispetto alla fine del 2022. E' l'ottavo trimestre consecutivo di crescita tendenziale, ...Anche quest', infatti, Finger's Porto Cervo ha attivato il servizio di yatch catering & delivery per cene ed eventi privati sia inalle acque cristalline della costa che a domicilio. Il ...

In un anno mezzo milione di occupati in piu' - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

La cerimonia di chiusura del terzo anno del programma Pedibus ha animato questa mattina la Sala consiliare del Comune di Pescara, caratterizzata dal vociare festante degli alunni dei cinque istituti c ...Lutto alla Marvel: e' morto John Romita, il leggendario artista dei comics che contribui' a creare personaggi come Wolverine e Mary Jane Watson, perenne interesse amoroso dell'Uomo Ragno, e' morto a 9 ...