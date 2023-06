Lo scorso 6 giugno, il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu ha detto che laaveva sventato 'l'offensiva a lungo promessa' delle forze armate ucraine in diversi settori del fronte. In ...... così come fanno sapere le autorità di Kiev, che hannola pesca e la vendita di pesce. ... con una legge che lo considera 'mare interno' alla, archiviando l'accordo siglato nel 2003 con ......'se laè la principale minaccia strategica dottrinale per l'Europa e la guerra con la... Intanto le autorità hannola pesca e la vendita di pesce. 13 giu 13:36 Ucraina, dagli Usa ...

In Russia vietato pubblicare i necrologi dei soldati per nascondere i morti in Ucraina Globalist.it

L'ordine è arrivato da Mosca: basta necrologi sui soldati uccisi in Ucraina. E così, il governo di Khakassia ha rifiutato di pubblicare gli annunci su richiesta del ministero della Difesa russo ...Ad aprile e maggio 2022 Mosca interruppe la fornitura di gas a Polonia, Bulgaria e Finlandia, a giugno ha tagliato le consegne di gas tramite il gasdotto Nord Stream alla Germania, quindi ha chiuso i ...