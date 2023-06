Il rapper, appena venuto a sapere della notizia, l'ha ricondivisa tra le sue storie di ... politici e giornali parleranno di lui come di uno statista, di un esempio di grande, di ...Da quel momento le sorti del rampantemeneghino e dell'ambizioso avvocatosi saldano: Previti diventa legale della Fininvest e poi segue Silvio nella scalata a Palazzo Chigi. ...Era altro ciò che solleticava l'ego dell': cimentarsi con l'arte dell'impossibile. Più ... Accadde così nel 2006, nella disfida conProdi, quando lui per primo si accorse che il sogno ...

Imprenditore di Romano ucciso, l’ipotesi del movente pedofilia: “In Tunisia scoprì un giro di ragazzini” BergamoNews.it

Gli italiani rimangono divisi sulla figura di Silvio Berlusconi sia come leader politico che come imprenditore. "E' stato un trentennio in cui abbiamo perso tanto. Pagheremo un altro trentennio per ...Tutte le persone del Gruppo Mondadori si stringono attorno alla propria presidente Marina Berlusconi per i funerali di Stato del padre Silvio, mentre diverse iniziative sono messe in atto dal Gruppo p ...