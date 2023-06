Impianti dentali | chi dice no e chi dice sì

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’implantologia dentale è ormai una soluzione diffusa e conosciuta per rimediare alla mancanza di denti e in Italia sono moltissime le persone che hanno almeno un impianto in bocca. Eppure sono ancora in tanti a non prendere in considerazione questa metodologia. Le motivazioni sono molte e vanno dalla paura dell’intervento al timore di dover sostenere costi proibitivi. Ma la ragione più comune è spesso una conoscenza non sufficientemente approfondita delle diverse tecniche implantologiche e dei tanti vantaggi che questo metodo assicura: rappresenta una soluzione a lungo termine, offre una grande stabilità, replica la funzionalità (e l’aspetto) dei denti naturali, migliora l’estetica del sorriso e consente una normale masticazione e fonetica. In particolare, esistono alcune tecniche implantologiche che sono molto rispettose del paziente e si sono sviluppate per garantire il minor ...